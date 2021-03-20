20 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! ABD plakalı araçla Sefaköy'de makas atan Irak'lı sürücü yakalandı

Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! ABD plakalı araçla Sefaköy'de makas atan Irak'lı sürücü yakalandı

Son dakika haberine göre 'un ilçesindeki 'de plakalı otomobille siren çalıp makas atan uyruklu sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
ABONE OL

uyruklu sürücüye toplam 2 bin 822 lira para cezası kesilirken, şüphelinin araçların arasında makas attığı anlar polis kamerası tarafından görüntülendi.



Trafik Denetleme şube müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri 'de seyir halindeyken, araçların arasından siren çalıp makas atarak ilerleyen bir otomobilin peşine düştü. Kısa bir takibin ardından tehlikeli şekilde sürüş yapan sürücü durduruldu.

EDG1787 plakalı aracın içinde bulunan Irak uyruklu sürücü Raıed Nazhet P.H. polis ekipleri tarafından durduruldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 46/2G (Makas) maddesi ihlalinden 1339 TL, 56/1C (Yakın Takip) maddesi ihlalinden 144 TL ve 26/2 (Araçta siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak) maddesi ihlalinden 1339 TL olmak üzere, toplamda 2.822 TL idari para cezası kesti.

Ayrıca araçta bulunan siren tertibatı polis ekipleri tarafından söküldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA