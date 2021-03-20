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SON DAKİKA: AFAD duyurdu! İzmir Çeşme’de hissedilen deprem | 2021 AFAD son depremler

… AFAD verilerine göre; Ege Denizi’nde İzmir Çeşme’de hissedilen 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 19:15’te kayıtlara geçen deprem yerin 7.85 km altında oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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SON DAKİKA: AFAD duyurdu! İzmir Çeşme’de hissedilen deprem | 2021 AFAD son depremler

SON DAKİKA DEPREM HABERİ | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ege Denizi'nde İzmir Çeşme'de hissedilen 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Saat 19:15'te kayıtlara geçen deprem yerin 7.85 km altında oluştu.

Deprem, İzmir ve çevre civarlarda paniğe neden oldu.

2021 SON DEPREMLER

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