SON DAKİKA: AFAD duyurdu! İzmir Çeşme’de hissedilen deprem | 2021 AFAD son depremler
Son dakika… AFAD verilerine göre; Ege Denizi’nde İzmir Çeşme’de hissedilen 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 19:15’te kayıtlara geçen deprem yerin 7.85 km altında oluştu.
SON DAKİKA DEPREM HABERİ | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ege Denizi'nde İzmir Çeşme'de hissedilen 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Saat 19:15'te kayıtlara geçen deprem yerin 7.85 km altında oluştu.
Deprem, İzmir ve çevre civarlarda paniğe neden oldu.