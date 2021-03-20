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Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

’nin ilçesi 'nda seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Olay, Körfez İlçesi D100 Ankara istikameti Barbaros Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Şencan idaresindeki 27 Y 9891 plakalı Ford marka kamyonet, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Şencan, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahalede bulundu. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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