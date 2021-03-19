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Son dakika: Bozcaada açıklarında karaya oturan kum yüklü gemi kurtarılmayı bekliyor

’nin ilçesi Batı Burnu mevkisinde, kıyıdan yaklaşık yarım mil açıkta silika kumu yüklü bayraklı 149 metre uzunluğundaki '' isimli gemi, karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışması başlatılacak.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021
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Mısır'ın Abuzenima Limanı'ndan Kocaeli'nin Derince Limanı'na silik kumu taşıyan Panama bayraklı 149 metre uzunluğunda ve 11 bin 848 grostonluk 'Kemet Star' isimli gemi, dün saat 19.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapmak üzere demir alıp, manevra yaptığı sırada, karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-3 römorkörü ile KEGM-9 isimli tahliye botu sevk edildi.



Gemi kaptanının yardım talebi üzerine, Bozcaada Liman Başkanlığı koordinesinde, Kıyı Emniyeti ekipleri, silika kumu yüklü geminin bulunduğu bölgeye giderek, su altı sörvey kontrolleri için çalışma başlattı. Balık adamlar ve kurtarma uzmanları, geminin emniyetli bir şekilde yüzdürülmesi için çalışma yürütüyor. Planlama sonrasında gemi, römorkör tarafından çekilerek, yüzdürülecek.

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