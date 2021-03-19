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Adana’da 10 yaşındaki Efe'nin ölümünde kahreden tesadüf

 ilçesinde sabah saatlerinde 'ndeki Altan Sokak'ta bakkaldan meyve suyu alıp evine dönen 10 yaşındaki İsmail Efe Demiryürek servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Efe Demiryürek'in babasının da 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Adana’da 10 yaşındaki Efe'nin ölümünde kahreden tesadüf

. yönetimindeki 01 ADB 767 plakalı okul servisi, bakkaldan meyve suyu aldıktan sonra evine doğru yürüyen 'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olan Demiryürek, ambulansla götürüldüğü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Servis sürücüsü Mehmet G. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, İsmail Efe'nin babası 'in de 2013 yılında, sürücüsü olduğu otomobilin kontrolünden çıkarak, köprüden uçması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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