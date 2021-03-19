19 Mart 2021, Cuma
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ABD'den son dakika Türkiye açıklaması! "Çözüm için S-400'lerden vazgeçin"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi yaptığı açıklamada 'nin sahip olduğu 'ni değerlendirdi. Satterfield açıklamasında "Çözüm için, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerekir. ABD'nin yaklaşımı kişisel değil, yasal gereklilik" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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ABD'den son dakika Türkiye açıklaması! Çözüm için S-400'lerden vazgeçin

Büyükelçisi Satterfield, Türk gazetecilerle bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkiyi değerlendiren Satterfield, "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE S-400'LERE SAHİP OLMAMALI"

Çözüm için, 'nin S-400'lere sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi, "Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz. Yeni S-400 alımının ciddi sonuçları olacaktır." dedi.

TÜRKİYE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Türkiye'nin için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Satterfield, "Umarız kararları beklentileri karşılar" ifadelerini kullandı.

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