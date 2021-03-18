Zonguldak’ta hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberine göre... Gökçebey ilçesinde seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp keserek yediği belirlenen 2 kişi, yakalanıp tutuklandı.
YAŞAM DHA
Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca jandarmaya haber verildi. Geyiğin izini süren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi.
Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı.
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