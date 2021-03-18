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Zonguldak’ta hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre... ilçesinde seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp keserek yediği belirlenen 2 kişi, yakalanıp tutuklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Zonguldak’ta hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

ilçesindeki seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki , otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu.

Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca jandarmaya haber verildi. Geyiğin izini süren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi.

Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırdıktan sonra silahla vurarak öldürdükten sonra kesip yediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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