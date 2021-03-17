Taksim'de palyaço kılığında turistlerle fotoğraf çekilip parayı az bulunca tehdit eden şahıs yakalandı
Palyaço kılığına girerek yerli ve yabancı turistlerle özçekim yaptıktan sonra parayı az bularak tehdit eden şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsa “Kabahatler Kanunu'na muhalefet” suçundan idari para cezası kesildi.
YAŞAM DHA
Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince şahıs turisti tehdit etti.
Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
"KALABALIK OLMASAYDI BIRAKMAZDIM SİZİ"
Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, "20 lira istedi, bizde 5 lira verdik. Dilenciye para mı veriyorsunuz dedi bize.
Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. 'Şu an kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi' dedi ve kızarak gitti" dedi.