17 Mart 2021, Çarşamba
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Taksim'de palyaço kılığında turistlerle fotoğraf çekilip parayı az bulunca tehdit eden şahıs yakalandı

kılığına girerek yerli ve yabancı turistlerle özçekim yaptıktan sonra parayı az bularak tehdit eden şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsa “'na muhalefet” suçundan idari para cezası kesildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Taksim'de palyaço kılığında turistlerle fotoğraf çekilip parayı az bulunca tehdit eden şahıs yakalandı

Meydanı'nda kılığında dolaşan bir şahıs, kendisiyle özçekim yapmak isteyen turistlerden 20 lira istedi.

Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince şahıs turisti tehdit etti.

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, "'na muhalefet" suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı



"KALABALIK OLMASAYDI BIRAKMAZDIM SİZİ"

Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, "20 lira istedi, bizde 5 lira verdik. Dilenciye para mı veriyorsunuz dedi bize.

Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. 'Şu an kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi' dedi ve kızarak gitti" dedi.

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