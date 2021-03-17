17 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: Antalya-Denizli kara yolu trafiğe kapandı!

Son dakika haberine göre; - kara yolu, 'nin yüksek kesimlerinde gece yağmaya başlayan kar yağışının etkisini artırması ile ulaşıma kapandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Son dakika: Antalya-Denizli kara yolu trafiğe kapandı!

- kara yolunun, ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde gece yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinde etkisi artırdı. Yoğun yağış nedeniyle Korkuteli-Denizli kara yolunun 11. kilometresinden itibaren yol trafiğe kapandı.

Bölgeye ve ekipleri sevk edildi. Jandarmalar, trafiği düzenlerken ekipleri ise yolda tuzlama çalışması yapmaya başladı.

Çok sayıda aracın beklediği kara yolunun, kar küreme çalışmaların ardından kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi.

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