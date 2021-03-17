Kanser oyunuyla evden giden kadının 8 yıldır başkasıyla yaşadığı ortaya çıktı

"İLGİSİNİ ÇEKMEK İÇİN GİTTİM"

Eşinin hastalık yalanını oğlundan öğrenen H.Ç. boşanma davası açtı. Çocuklarının velayetini isteyen H.Ç., bugüne kadar eşine tedavi için gönderdiği 400 bin TL ile 250 bin TL manevi tazminat talep etti. N.Ç. davaya verdiği yanıtta, H.Ç.'nin kızı doğduktan sonra kendisinden uzaklaştığını, bilgisayar başında sabahlamaya başladığını iddia ederek, "Boşanmak istediğimde ölümle tehdit edildim. Belki benimle ilgilenir diye bir ailenin yanında yatılı bakıcı olarak çalışmaya başladım. Çocuklarımın velayetini ve 400 bin TL tazminat istiyorum" dedi.