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Sakarya'da eşine kızdı evi yaktı! Ateşe verilen ev kullanılmaz hale geldi

ilçesinde evli çift arasında çıkan tartışma sonrasında taraflardan biri evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale gelirken, eşiyle kavga eden kadın ise sinir krizi geçirdi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Sakarya'da eşine kızdı evi yaktı! Ateşe verilen ev kullanılmaz hale geldi

Yangın, ilçesi Yalı Mahallesi 101. Sokak üzerinde bulunan 'nde üç katlı binanın zemin katında .'ye ait bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde evli çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın sonunda taraflardan biri evi ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede daireye yayılmasıyla birlikte yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin diğer dairelere sıçramasını önledi.

Yaklaşık bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmasının ardından daire kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, dairede ikamet eden ve ismi henüz öğrenilemeyen kadına müdahale ederek sakinleştirdi.

Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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