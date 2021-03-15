Muğla’da emekli noteri 3 kere dolandıran 5 zanlı tutuklandı

İki zanlı, emekli noterin yanına gidip kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra verdiği paraları alarak uzaklaştı. Bunun üzerine bölgede önlem alan ekipler, iki şüpheliyi takibe aldı.

Ekip, otomobille Şanlıurfa'ya giden zanlılar İlhan D. (36) ve kuzeni Hüseyin D'nin (33) yanı sıra bu kişilerle hareket ettiği öne sürülen Kadir B. (21), Halil K. (20) ve Mehmet K'yi (41) yakaladı.