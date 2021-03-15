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İstanbul’da otelde “Boğaz” manzaralı korona partisine baskın yapılmıştı! 90 kişiye 312 bin lira ceza kesildi

'te koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden Boğaz manzaralı lüks otelde 13 Mart Cumartesi saat 23.00 sıralarında yapılan eğlenceye baskın yapılmıştı. Otelden ayrılanlar basın mensuplarına saldırmıştı. 90 kişiye toplam 312 bin lira para cezası kesildi. hakkında ise genelgeye aykırı faaliyet göstermekten yasal işlem yapıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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İstanbul’da otelde “Boğaz” manzaralı korona partisine baskın yapılmıştı! 90 kişiye 312 bin lira ceza kesildi

ekipleri, 'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçti.

Lüks otele 13 Mart Cumartesi saat 23.00 sıralarında yapılan baskında otelin teras bölümünün boş olduğu ancak restoran bölümünde 90 kişinin sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu tespit edildi.

90 kişiye "Sosyal mesafe ihlali" ve "Sokağa çıkma yasağını ihlal" kapsamında 312 bin lira idari para cezası işlemi uygulandı. hakkında ise genelgeye aykırı faaliyet göstermekten yasal işlem yapıldı.

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere, hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler saldırdı.

Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti.

İsminin olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

Öte yandan koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis baskını sonrası partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak, otele girişlerinin yapıldığı daha sonra da partiye katıldıkları öğrenildi.

Ayrıca baskın esnasında partiye katılan bazı kişilerin, kayıtlarının yapıldığı 2 kişilik otel odasına 5 kişi girerek, polislerin gitmesini bekledikleri ortaya çıktı.

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