Muğla'da elmastan daha değerli 'painite' taşı ele geçirildi! Piyasa değeri 525 milyon dolar

Evde yapılan aramada elmastan daha değerli olduğu bilinen 1,5 kilo ağırlığında painite taşı ile 2 dedektör ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.