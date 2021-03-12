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Muğla'da elmastan daha değerli 'painite' taşı ele geçirildi! Piyasa değeri 525 milyon dolar

ilçesinde elmastan daha değerli olduğu bilinen 'painite' taşı ele geçirildi. Kaçak kazı yapıp piyasa değeri 525 milyon dolar olduğu belirtilen taşı bulanlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Painite, Mynmar'da nadir olarak bulunan borat minarel. Borat, bor asidi ve bir oksidin birleşimiyle oluşan tuz. İçindeki demir miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri bulunabiliyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Muğla'da elmastan daha değerli 'painite' taşı ele geçirildi! Piyasa değeri 525 milyon dolar

İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında 'ta 7 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine dün sabah operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada elmastan daha değerli olduğu bilinen 1,5 kilo ağırlığında painite taşı ile 2 dedektör ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

PİYASA DEĞERİ 525 MİLYON DOLAR

Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlattı. Polis yetkilileri ele geçirilen taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Painite, Mynmar'da nadir olarak bulunan borat minarel. Borat, bor asidi ve bir oksidin birleşimiyle oluşan tuz. İçindeki demir miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri bulunabiliyor.

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