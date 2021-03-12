Ankara'da "Kaçarlar" suç örgütüne yönelik operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı

Örgüt lideri şahsın sahibi olduğu kahvehanelerde kumar oynatan ve kumar oynayan şahısları borçlandırarak örgüte haksız kazanç sağlayan, liderliğini Y.K. yöneticiliğini C.Y. isimli şahısların yaptığı 'Kaçarlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik, 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.