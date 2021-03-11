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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu seferler iptal edildi

Son dakika haberine göre ile arasında yolcu taşıyan deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Öte yandan 'de, 'nde fırtına nedeniyle ve ’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu seferler iptal edildi

Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİ YAPILAMIYOR
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10.00-14.00, Geyikli'den saat 11.00-15.00 seferleri, Gökçeada-Kabatepe hattında ise, Gökçeada'dan 07.00 ve Kabatepe'den 09.00 seferleri yapılamazken, Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 seferleri iptal edildi.

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