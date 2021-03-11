Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu seferler iptal edildi

Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERLERİ YAPILAMIYOR

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10.00-14.00, Geyikli'den saat 11.00-15.00 seferleri, Gökçeada-Kabatepe hattında ise, Gökçeada'dan 07.00 ve Kabatepe'den 09.00 seferleri yapılamazken, Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 seferleri iptal edildi.