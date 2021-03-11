Çamur yağacak! Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit uyardı: 2 gün evden çıkmayın

Bu toz fırtınası ya da tozun o bölgede birikmesi bazen uzun süreli, yağmurdan sonra da devam edebilecek şekilde kendi etkisini gösterebilir. Onun için yağmurdan sonra açık bir hava bile olsa en az bir iki gün evde kalmanın çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Kar yağışında toz bulutu etsinin daha da azaltacak. Ama bu demek değildir ki bu zararsızdır diye. Kar yağışının olan yerlerde de hastaların çok dikkat etmesi gerekiyor. Her ne kadar toz fırtınası etkisini azaltsa bile kar nedeniyle oluşan soğuk havayla birlikte hastalar üzerinde etkili olacak. Hastaların aynı şekilde dikkatli olmaları gerek."