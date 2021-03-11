İstanbul’da taksici ve kadını darp eden öfkeli adam gençlerden dayak yedi

İddiaya göre, taksi şoförü ve takside bulunan yolcular arasında ilerlemeyen trafik nedeniyle tartışma yaşandı. Taksinin durmasının ardından araçtan inen erkek yolcu, şoför kapısına yönelerek taksiciyi darp etmeye başladı. Bu sırada erkek yolcunun yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen kadın yolcu da araçtan indi. Taksiciyi darp eden kişi, ayırmaya çalıştığı için eşi olduğu belirtilen kadını da darp etti. Bunun üzerine çevredeki gençler olaya müdahale ederek, öfkeli kişiyi dövdü.