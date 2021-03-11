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İstanbul’da taksici ve kadını darp eden öfkeli adam gençlerden dayak yedi

'da önceki gün saat 15.00 sıralarında durağında bindiği taksinin şoförüne yumruklarla saldıran kişi, ayırmaya çalışan yanındaki kadını da darp etti. Bunu gören çevredeki gençler müdahale ederek adamı dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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İddiaya göre, taksi şoförü ve takside bulunan yolcular arasında ilerlemeyen trafik nedeniyle tartışma yaşandı. Taksinin durmasının ardından araçtan inen erkek yolcu, şoför kapısına yönelerek taksiciyi darp etmeye başladı. Bu sırada erkek yolcunun yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen kadın yolcu da araçtan indi. Taksiciyi darp eden kişi, ayırmaya çalıştığı için eşi olduğu belirtilen kadını da darp etti. Bunun üzerine çevredeki gençler olaya müdahale ederek, öfkeli kişiyi dövdü.

O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken olaya tanıklık eden vatandaşlar ise yaşananları anlattı. Esnaf , "Olay bir trafik tartışmasından meydana geldi. Takside bulunan erkek yolcu hızlıca taksiciye saldırmaya başladı. Erkek yolcu taksiciye bir sürü hakaret etti. Tam bu esnada takside bulunan kadın yolcu araya girdi.

Sanırım kadın yolcu erkek yolcunun eşiydi. Kadın yolcuyu arada darp etti. Oradan geçen vatandaşlar araya girdi. Erkek yolcu vatandaşlara da hakaretler etmeye başladı. Vatandaşlarda erkek yolcuyu darp etti. Olayda suçlu erkek yolcuydu. Eşini yerden yere vurdu. Vatandaşlar olaya müdahale edince taksici korkudan hemen gitti. Kadın yolcu ise sinir krizi geçirdi" dedi.

Esnaf ise, "Bir çift taksideydi. Erkek yoldu taksiden inip taksiciyi dövdü. Sonra kendi eşini itmeye başladı. Kadın yere düşünce sinir krizi geçirmeye başladı. Tam o esnada buradan gençler geçiyordu. Onlar da adamı dövdü. Biz de gidip kadını sakinleştirmeye çalıştık. Adamın biraz sinirlerine hakim olması lazımdı" diye konuştu.

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