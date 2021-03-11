İstanbul’da tacizci tekme-tokat dövüldü! O anlar kameraya yansıdı
Kağıthane’de önceki gün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde tacizci, sokakta yürüdüğü esnada semttekiler tarafından tekme ve yumruklarla dövüldü. O anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Dövüldükten sonra kaçan şahsın ve darpçıların emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.
YAŞAM İHA
İddiaya göre, semtte yaşayan 40 yaşlarındaki Erdoğan isimli bir şahıs, mahalledeki küçük çocukları rahatsız etmeye başladı.
Şahsın tacize varan rahatsızlığının devam etmesi üzerine semtteki vatandaşlar, akşam saatlerine sokakta yürüyen şahsı kovalamaya başladı.
TACİZCİYİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER
Şahıs durumu fark etmesi üzerine elindeki poşetleri yere bırakarak kaçmaya başladı.
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Ancak semtteki vatandaşlar tarafından sıkıştırılan şahıs tekme ve yumruklarla darp edildi. Dakikalarca dövülen şahıs vatandaşların elinden kurtularak kaçtı.
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayın ardından hem darp edilen şahsın hem de darpçı şahısların olay hakkında emniyete şikayette bulunmadığı ortaya çıktı.