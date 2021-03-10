Konya'daki cinayette kan donduran detaylar! İfadesi dehşete düşürdü: 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüş
Konya'da 10 yaşındaki oğlu Hüseyin Kılınçer'i boğarak öldüren İsmail Kılınçer'in (32) ifadesi dehşete düşürdü. Cinayet anını, planlama sürecini ve minik Hüseyin'i acımasızca katletmeden önce ona söylediklerini anlatan katil baba akılalmaz bir ifade verdi. İbrahim Kılınçer, "Oğlumu karşıma oturtarak onu öldüreceğimi anlattım. Bana anlamamış gibi boş gözlerle baktı. Sonra oğlumdan özür dileyip, sarılıp, öptüm. O da neden özür dilediğimi anlamadı ve 'babacığım bende özür dilerim' dedi ve bana sarılıp, öptü." dedi.
Önceki akşam saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, 2 yıldır kapıcılık yaptığı öğrenilen İsmail Kılınçer, eşi Rabia Kılınçer'i (31) pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılınçer'i elleriyle boğarak öldürdü. Daha sonra polisi arayarak 'Oğlumu öldürdüm' diye ihbarda bulunan cani baba, polis ekiplerince gözaltına alındı. SABAH'ın ulaştığı ayrıntılar kan dondurdu. İşte son dakika ifadesi;
"ONU CENNETE GÖNDERMEK İSTEDİM!"
Cani babanın emniyette verdiği ifadesi dehşete düşürdü. Kendisinin geçmişte çok günah işlediğini söyleyen İbrahim Kılınçer'in, "İşlediğim günahlar nedeniyle cehenneme gideceğim. Oğlumun büyüdükçe günaha girip benim gibi olmasını istemedim. Daha günahsızken onu cennete göndermek istedim" dediği öğrenildi.
"ONU KARŞIMA OTURTTUM VE..."
Oğlunu boğmadan önce karşısına oturtup kendisini öldüreceğini anlattığını da belirten İbrahim Kılınçer, 'Oğlumu karşıma oturtarak onu öldüreceğimi anlattım. Bana anlamamış gibi boş gözlerle baktı.
"ÖZÜR DİLEDİM ANLAMADI, O DA BENDEN ÖZÜR DİLEDİ"
Sonra oğlumdan özür dileyip, sarılıp, öptüm. O da neden özür dilediğimi anlamadı ve 'babacığım bende özür dilerim' dedi ve bana sarılıp, öptü.
"ELLERİMLE BOĞDUM!"
Daha sonra ellerimle boğdum. Cinayeti iki haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek yalnız başına pazara gönderdim" dediği öğrenildi.
UYUŞTURUCU GEÇMİŞİ VAR
Daha önce uyuşturucu madde kullandığı belirtilen İsmail Kılınçer'in bahis ve iddia oyunları oynayarak piyasaya yaklaşık 25 bin TL borcu olduğu da tespit edildi.
NEDEN YAPTINIZ SORUSUNA "RUHSAL SIKINTI" DEMİŞ!
Adliyeye sevk edilen Kılınçer, gazetecilerin neden öldürdünüz? sorusuna, 'Ruhsal sıkıntı' diye cevap verdi. Kılınçer, 'Pişman' olduğunu da sözlerine ekledi.
MİNİK ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ
Küçük çocuğun cenazesi Ilgın ilçesi Aşağı Çiğil Mahallesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, dün saat 19.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'taki sitede meydana geldi.
BACAKLARININ ARASINA ALIP BOĞMUŞ!
Apartman görevlisi olduğu öğrenilen İsmail Kılınçer, eşi Rabia Kılınçer'i (31) pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılınçer'i yere yatırıp bacaklarının arasına alarak, elleriyle boğdu.
TUTUKLANDI
İsmail Kılınçer, çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kendini savunamayacak durumdaki alt soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.