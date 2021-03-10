Konya'daki cinayette kan donduran detaylar! İfadesi dehşete düşürdü: 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüş

"ONU KARŞIMA OTURTTUM VE..."

Oğlunu boğmadan önce karşısına oturtup kendisini öldüreceğini anlattığını da belirten İbrahim Kılınçer, 'Oğlumu karşıma oturtarak onu öldüreceğimi anlattım. Bana anlamamış gibi boş gözlerle baktı.

"ÖZÜR DİLEDİM ANLAMADI, O DA BENDEN ÖZÜR DİLEDİ"

Sonra oğlumdan özür dileyip, sarılıp, öptüm. O da neden özür dilediğimi anlamadı ve 'babacığım bende özür dilerim' dedi ve bana sarılıp, öptü.