Eve giren hırsız battaniyenin altında saklandı! Bakın kendini nasıl savundu

"İÇİM GEÇMİŞ"



Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli H.K.'nın polis merkezindeki ifadesinde, "Isınmak için eve girdim. Battaniye ile üzerimi örttüm. İçim geçmiş. Birilerinin eve girdiğini duyunca korktum. Saklandım." dediği öğrenildi.