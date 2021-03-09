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Son dakika: Çekmeköy'de kaybolmuşlardı iki kardeşten acı haber geldi! İçi su dolu çukurda ölü bulundular

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Giriş: 09.03.2021 05:14
Son dakika haberine göre, İstanbul Çekmeköy'de dün öğlen saatlerinde kaybolan ve ailesinin yetkililere haber verdiği Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşlerden gece yarısı acılı haber geldi. Güvenlik güçlerinin yaptığı arama sonucunda içi su dolu çukurda cansız bedenleri bulunan kardeşlerin bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.
Çekmeköy'de kaybolmuşlardı iki kardeşten acı haber geldi!
Çekmeköy'de kaybolmuşlardı iki kardeşten acı haber geldi!
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