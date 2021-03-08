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Son dakika: Samsun'dan sonra Ankara! Bir utanç görüntüsü daha: Sokak ortasında kadına şiddet

Son dakika haberine göre 'nın ilçesinde 'nde bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında darbedildi. Vatandaşların güçlükle sakinleştirdiği koca ve eşi, kadının şikayet olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Samsun'da E.M.'nın 5 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından yere yatırılıp öldüresiye dövülmesinin ardından, Başkent Ankara'da Mamak ilçesinde de bir kadın benzer şekilde eşi tarafından darbedildi.

VATANDAŞLAR ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
Dün öğle saatlerinde Abidinpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda karı-koca oldukları öğrenilen çift, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sinir krizi geçirdiği öne sürülen koca, eşini boğazından tutup yere yatırarak darbetmeye başladı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda çevredeki vatandaşlar müdahale ederek, ismi öğrenilemeyen kocaya engel olmaya çalıştı.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ, KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Vatandaşların müdahalesine rağmen kocanın yerdeki eşine vurmaya devam etmesi dikkat çekti. Koca, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ancak çiftin polis gelmeden olay yerinden ayrıldığı, kadının da şikayetçi olmadığı, bu yüzden işlem yapılmadığı öğrenildi.

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