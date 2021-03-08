08 Mart 2021, Pazartesi
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Bursa'da lastiği patlayan otobüs devrildi

- kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsünün lastiği patladı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine devrilen otomobüsteki 18 kişi yaralandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.03.2021
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Bursa'da lastiği patlayan otobüs devrildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde lastiği patlayan otobüs devrilirken, kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Balıkesir kara yolunun Karakoca mevkiinde meydana geldi.

Ali Erdemir'in kullandığı 16 S 1003 plakalı otobüs, lastiğinin patlaması neticesinde devrildi. Otobüste bulunan ve kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayatî tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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