Artvin’de sadece Türkiye'de yetişen mantar türü keşfedildi

Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir kuşakta yer aldığını belirten ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, "Ülkemiz Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran- Turan olmak üzere 3 farklı bitki coğrafyasına özgü türlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de 12 binin üzerinde bitki türü bulunuyor. Bu türlerin yaklaşık yüzde 30'u yani 4 binin üzerinde olanı endemik statüsünde. Buna ek olarak, Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde mantar türü yetişiyor. Bu sayı her geçen gün yeni buluşlarla da artıyor. Artvin'de keşfettiğimiz 'Pluteus Anatolicus' ile bunlara bir yenisi daha eklendi." diye konuştu.

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