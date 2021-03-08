08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Artvin’de sadece Türkiye'de yetişen mantar türü keşfedildi

Artvin’de sadece Türkiye'de yetişen mantar türü keşfedildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz,   ilçesinde sadece 'de yetişen ultra endemik bir mantar türü keşfetti. Mantar, 'Pluteus Anatolicus' ismi ile tescillendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
ABONE OL
Artvin’de sadece Türkiye'de yetişen mantar türü keşfedildi

'daki ormanlık arazide 2014 yılında saha incelemesine çıkan Isparta ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, daha önce hiç görmediği bir mantar türü fark etti.

Mantardan örnek alan Kaygusuz, 6 yıl boyunca 'nın Kopenhag Üniversitesi'nden Prof. Dr. , 'nın Sao Paulo Federal Enstitüsü'nden Prof. Dr. ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. ile çalışma yürüttü.

Çalışma sırasında Danimarka ve Brezilya'daki laboratuvarlarda incelemelerde bulunuldu. Keşfedilen yeni türle benzer olan mantar koleksiyonları üzerinde araştırmalar yapıldı. Araştırma sonunda, toplanan mantar örneklerinin dünyada ilk defa görülen bir türe ait olduğu tespit edildi.

Mantar, öğretim görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından yalnızca 'de yetiştiği için 'Pluteus Anatolicus' ismi ile tescil edildi. Kaygusuz, 2020 yılında da sadece 'ın 'nda yetiştiği için 'Volvarille Turcica' ismi ile tescillenen beyaz bir mantar türü keşfetmişti.

Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir kuşakta yer aldığını belirten ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, "Ülkemiz Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran- Turan olmak üzere 3 farklı bitki coğrafyasına özgü türlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de 12 binin üzerinde bitki türü bulunuyor. Bu türlerin yaklaşık yüzde 30'u yani 4 binin üzerinde olanı endemik statüsünde. Buna ek olarak, Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde mantar türü yetişiyor. Bu sayı her geçen gün yeni buluşlarla da artıyor. Artvin'de keşfettiğimiz 'Pluteus Anatolicus' ile bunlara bir yenisi daha eklendi." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA