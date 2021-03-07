Samsun’da dehşete düşüren görüntü! Çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeledi | Bakanlık ve savcılık harekete geçti
Samsun'da sokak ortasında bir kadının çocuğunun yanında eşi tarafından öldüresiye dövülmesi ve kadınının kafasına defalarca tekme atması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Annenin durumu çok şükür iyi. Yavrumuz da uzmanlar elinde gözlem altında. Bu cani için Bakanımız devrede. Olayın takipçisiyiz" açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.
SANDIKÇI: ANNENİN DURUMU ÇOK ŞÜKÜR İYİ
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Anne'nin durumu çok şükür iyi. Yavrumuz da uzmanlar elinde gözlem altında. Bu cani için Bakanımız devrede. Olayın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.
GÜL: BAŞSAVCILIK TALİMATIYLA FAİL YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de; "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
E.M isimli kadın olaydan sonra özel bir hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"BU VAHŞETİN HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAKTIR"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Samsun'da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevketti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız" açıklamasında bulundu.
"DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" dedi.