İstanbul’da satırlı saldırgan oteli basıp masayı ve korkulukları parçaladı!





Otel sahibi olan şirketin avukatı Asena Aksoy Baycan, "Şahısla hukuk davamız devam ediyor. Ancak hukuk davasının konusunda bizi yıldırmak için sürekli böyle saldırılar düzenliyor. Yaklaşık bir ay önce de aynı şey oldu. Bir ay önce de depomuzun duvarlarını kırdı. Şimdi aynı şekilde hem silahla hem de kesici aletlerle buraya gelip hem müşterileri hem resepsiyondaki çalışanları tehdit etti. Müvekkilimi sürekli tehdit ediyor zaten. Can güvenliği yok yani kendisinin.