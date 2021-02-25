Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, 5 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Akkuş ilçesinde 2018 yılında "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarını işlediği iddia edilen ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Çayıroğlu'nun, aynı ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde Hasan Bayram'ın öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Ünye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sanığın, Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi'nde Hasan, Sabri ve Zahide Güneş'in öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın da duruşması görüldü.

Sanık savunmasında, söz konusu eylemi gerçekleştirmediğini ileri sürerek, "Tüm bildiklerimi samimi olarak bildirdim. Kesinlikle maktullere yönelik bu suçu işlemedim. Bana suçlama atanları Allah'a havale ediyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa nitelikli kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca sanığın, nitelikli yağma suçundan da 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.

"ŞAŞIRDIM, NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Karaçal Mahallesi'nde Senayi ve Ümit Türedi çiftinin de öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşmasında söz verilen sanık, "Benim adam öldürdüğüm yok. Şaşırdım, ne yapacağımı bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa nitelikli kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, nitelikli yağma suçundan ise 12 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın, Akkuş ilçesi Ormancık Mahallesi'nde Dursun Kurt'un öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması da görüldü.

Sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, "Borcum yok, alacağım yok. Bu adamı niye öldüreyim? Nasıl şüphe var?" şeklinde savunma yaptı.

Heyet, suça yönelik yeterli delil bulunmaması nedeniyle sanığın bu dosyadan beraatine karar verdi.

OLAY

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Çayıroğlu, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Olayla bağlantılı oldukları iddia edilen ve Çayıroğlu'nun evinde yakalanan Y.F.G. ve F.A. ise hakimlikçe serbest bırakılmış, Samsun'da şarküteri işleten ortağı M.T. de tutuklanmıştı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir olmak üzere 6 dosya hazırlanmıştı.