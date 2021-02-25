Antalya’da dövülen yüzde 90 engelli Mümin Kara entübe edildi

Evlerine gittiklerinde korkularının devam ettiğini belirten Kara, "Dün eşya almak için kızımla eve gittik. O kişiler daha gözaltına alınmamış ve dükkanlarında oturuyordu. Bizi görünce dükkanların önüne çıktılar. Evime gitmeye korkuyorum. Çocuklarımı evde bırakamıyorum. Eşimin yanına hastaneye gitsem çocuklarım evde kalacak. 22 yaşında genç oğlum var, belki bir delilik yapacak. Biz suçsuzken suçlu duruma düşeceğiz diye korkuyorum. Kepez Kaymakamlığı'ndan çağırdılar. Kaymakam Bey ile görüştüm, yanımızda olduğunu söyledi" diye konuştu.