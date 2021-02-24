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Manisa’da kaza yapan motosiklet sürücüsü annesini bırakıp kaçtı

ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında - Ankara E-96 Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazada sürücü ile motosiklette bulunan annesi yaralandı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, kazada yaralanan annesini olay yerinde bırakarak kaçtı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Manisa’da kaza yapan motosiklet sürücüsü annesini bırakıp kaçtı

İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, şehirler arası yolda devrildi.

Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ile annesi . (45) yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Emine Ü., sağlık ekipleri tarafından önce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı daha sonra da kaburgalarında kırıklar oluştuğu için sevk edildi.

Emine Ü.'nün tedavisi sürerken, kazanın ardından annesini bırakarak kayıplara karışan sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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