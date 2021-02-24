Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde koronavirüs döneminde 180 bin korsan düğün yapıldı

Dernek Başkanı Kaçar, 1 Mart'ta kademeli olarak başlayacak normalleşme sürecini hatırlatarak, "Bu normalleşme süreciyle birlikte haftalık il bazında vaka sayıları göz önünde bulundurularak hangi iş yerinin ne kadar açılacağı ve nasıl açılacağına ilişkin kararlar verilecek. Bizim bu sene de bundan dolayı kaygılarımız var. Bu kaygılarımızdan bir tanesi, 'korsan' alanlarda yapılacak düğünlerden kaynaklı vakaların artması ve bu nedenle düğün salonlarının tekrar kapatılmasıdır.