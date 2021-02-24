İstanbul’da sevgilisinden dayak yiyen genç kızı zor kurtardılar! Şikayetçi olmadı
Kadıköy’de dün akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi'nde erkek arkadaşı tarafından dövülen genç kız çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Genç kız olay yerine gelen polise şikayetçi olmadığını söyleyerek erkek arkadaşı ile birlikte yoluna devam etti. Genç kızın şikayetçi olmaması ise vatandaşların tepkisine yol açtı.
YAŞAM DHA
İddiaya göre bir kişi, genç kıza sokakta hakaret ettikten sonra dövmeye kalktı.
Çevredekiler, duruma müdahale etti. İkilinin arasına giren vatandaşlar genç kızı döven kişiyi uyarmaya çalışsa da, uyarılara aldırış etmeyen kişi, kimsenin karışmamasını istedi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis memuruna şikayetçi olmadığını söyleyen genç kız ise erkek arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Genç kızın şikayetçi olmaması ise vatandaşların tepkisine yol açtı.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.