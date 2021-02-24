İstanbul’da sevgilisinden dayak yiyen genç kızı zor kurtardılar! Şikayetçi olmadı

Kadıköy'de sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen genç kız çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Şikayetçi olmayacağını söyleyen genç kız erkek arkadaşıyla uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.