24 Şubat 2021, Çarşamba
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Bunlar nasıl çocuk! Okuldan 5 bin TL çalıp kayıplara karıştılar!

'da 3 çocuk, okuldaki yardım kumbarasını kırarak içinde bulunan 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı. Çocukların ikinci katın camından boruya tutunarak aşağı inmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.02.2021
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Bunlar nasıl çocuk! Okuldan 5 bin TL çalıp kayıplara karıştılar!

Olay 'de bulunan Kocatepe Ortaokulunda meydana geldi. Henüz kimlikleri belli olmayan 3 çocuk, okulda kurs olduğu gün diğer öğrencilerin çıkışında okulda saklandı. Herkesin çıktığını gören çocuklar okulun içinde bulunan sınıfları tek tek gezerek değerli bir şeyler aradı.

Bunlar nasıl çocuk! Okuldan 5 bin TL çalıp kayıplara karıştılar! BUNLAR NASIL ÇOCUK! OKULDAN 5 BİN TL ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR!

Küçük çocuklar daha sonra koridorda bulunan yardım kumbarasına gözlerine kestirdi. Asılı olan kumbarayı alan çocuklar, koridorda kumbarayı ayaklarıyla kırıp, içinde bulunan yaklaşık 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı.

Çocuklar ikinci katın camından ise boruya tutunarak örümcek adam gibi inerek gitti. Çocukların o anları, okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine polis ekipleri kayıplara karışan üç çocuğu arıyor.

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