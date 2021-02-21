İstanbul'da akılalmaz olay! Yolda yürürken üstüne insan düştü





"KENDİNİ ATTI, ADAMIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Biri kendini atıyor. Aşağıdakinin üstüne düşüyor. İkisi de yaralanıyor, alttakinin durumu daha ağırdı. İkisi de hastaneye götürüldü. İçeride yardım yaptılar. Ambulans biraz durdu bekledi, ondan sonra götürdü" dedi.