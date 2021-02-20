Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında güneşli günler geri dönüyor. Hafta sonu Doğu Anadolu'da sürecek olan kar yağışının da pazartesi günü itibariyle yurdu terk etmesi bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu...

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