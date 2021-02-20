Hava sıcaklıkları yükseliyor! İşte 5 günlük hava durumu
Yurt genelinde etkili olan kar yağışının sona ermesinin ardından hava sıcaklıkları giderek yükseliyor. Hafta sonu boyunca Doğu Anadolu bölgesinde sürmesi beklenen kar yağışının da yurdu hafta başında terk etmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yurt genelinde 5 günlük haritalı hava durumu...
Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında güneşli günler geri dönüyor. Hafta sonu Doğu Anadolu'da sürecek olan kar yağışının da pazartesi günü itibariyle yurdu terk etmesi bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu...
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