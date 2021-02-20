20 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hava sıcaklıkları yükseliyor! İşte 5 günlük hava durumu

Hava sıcaklıkları yükseliyor! İşte 5 günlük hava durumu

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının sona ermesinin ardından hava sıcaklıkları giderek yükseliyor. Hafta sonu boyunca Doğu Anadolu bölgesinde sürmesi beklenen kar yağışının da yurdu hafta başında terk etmesi bekleniyor. İşte , , başta olmak üzere yurt genelinde 5 günlük haritalı ...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
ABONE OL
Hava sıcaklıkları yükseliyor! İşte 5 günlük hava durumu

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında güneşli günler geri dönüyor. Hafta sonu Doğu Anadolu'da sürecek olan kar yağışının da pazartesi günü itibariyle yurdu terk etmesi bekleniyor. İşte 5 günlük ...

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA