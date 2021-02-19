20 Şubat 2021, Cumartesi
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İyi ki doğdun 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir! Ben babamın en hüzünlü yanıyım ben babamın aslan kahramanıyım!

Aziz Türk milletinin vatansever evlatları her zaman olduğu gibi bir kez daha demokrasiye, ülkesine bağımsızlığına bağlı olduğunu gecesi tüm dünyaya ispat etti. Hain girişiminin yaşandığı gece Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli olan , Komutanlığı ele geçirmek için gelen Tuğgeneral ve beraberindeki askerleri ilk karşılayan isimler arasındaydı. Komutanı 'nın emri ile kurşunu sıkan kahraman asker Ömer Halisdemir, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurdu. Yanındaki hainlerin açtığı ateş sonrası düşen kahraman asker Ömer Halisdemir o gecenin kahraman isimleri arasında yerini aldı. Doğum gününde 20 Şubat 2021 tarihinde Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir'i saygıyla anıyoruz...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin temsili haline gelen , Özel Kuvvetler Komutanı 'nın emrine, sonunda şehadet olduğunu bilerek itaat etti. 'nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral 'yi gözünü kırpmadan öldürerek darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan Kahraman Halisdemir, olay yerinde darbeci askerler tarafından defalarca kurşunlanarak edildi.

ADINI UNUTULMAZLAR ARASINA YAZDIRDI

'nin Çukurkuyu beldesinde yaşayan Hasan Hüseyin Halisdemir'in 7 çocuğundan biri olan Ömer Halisdemir, çocukluğunu Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. ile evlendi ve Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu oldu. Şehit Ömer Halisdemir, 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görevler yapan Halisdemir, 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkta adını unutulmazların arasına yazdırdı.

KOMUTANI EMİR VERDİ

gecesi makam aracı Külliye'ye giden yol üzerinde 3 araç tarafından sıkıştırılan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, bu pusudan kurtulmayı başardı. Bir kalkışma olduğunu anlayan ve Özel Kuvvetler Karargâhı'nın da ele geçirilmek istendiğini öğrenen Aksakallı, en güvendiği adamını aradı ve karargâhtaki nöbetçi subaylara ulaşmaya çalıştı. Güvendiği askerlerine silahlarını alarak komutanlığın önüne gelmeleri emrini verdi.

ONU KARARGAHA GİRMEDEN ÖLDÜR!

Zekai Paşa, karargâhı aradığında, darbeci Terzi'nin "Ben oraya geliyorum. Kışlanın emniyetini sağlayın, içeriye komutanlardan kimseyi almayın, gerekirse ateş edin" emrini verdiğini öğrendi. Sonrasında Koruma Astsubayı Ömer Halisdemir'i arayan Zekai Paşa o anları şöyle anlattı: "Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et."

Ömer Başçavuş, sonu ölüme varan bu emir üzerine vakur bir sesle Zekai Paşa'ya hitaben, "Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin" dedi.

ÖLMEYİNCE TEKRAR ATEŞ ETTİLER

Astsubay Ömer Halisdemir'in vurduğu Terzi, cuntacılar tarafından karargâh binasına taşındı. Ağır yaralı olan Halisdemir de ağaçlık alandan karargâh binası önüne getirildi. Bu sırada Özel Kuvvet Komutanlığı'nda görevli ambulans geldi. Ancak cuntacıların talimatı üzerine Halisdemir'e hiçbir müdahalede bulunulmadı. Aksine 15 kurşuna dayanan Halisdemir'in nabzını kontrol eden cuntacılar ölmediğini anlayınca yerde yatan Halisdemir'e canice ateş etti. Bunu yapanın ise Üsteğmen Mihrali Atmaca olduğu belirlendi. Bu sırada cuntacılar bekleyen ambulansı da geri gönderdi. Darbeci askerlerin cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi hemen helikopterle GATA'ya götürdüğü ancak şehit Halisdemir'in naaşını öylece karargahın önünde bıraktığı belirlendi. Darbeci general ise GATA'ya gidemeden helikopterde öldü.

ADI TARİHE KAZINDI

42 yaşındayken FETÖ'cü teröristler tarafından 30 kurşunla şehit edilen Şehit Ömer Halisdemir, memleketi Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde defnedildi. Cenaze sırasından vakarlı bir şekilde dimdik duran Halisdemir'in babası, "Ben onu vatana yetiştirdim vatan istedi vatana verdim!" sözleriyle hafızalara kazındı.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in ismi Niğde Üniversitesi'ne, Ankara Etimesgut'ta bulunan bir liseye, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir ortaokula, Kahramanmaraş'ta bir ilkokula, İzmir'de bir Anadolu imam hatip lisesine, Ankara Yenimahalle'de bir imam hatip lisesine, İstanbul Çekmeköy'de bir Anadolu imam hatip lisesine verildi.

Kahraman şehidin kabri, 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu, hayat hikayesi nasıl? 15 TEMMUZ KAHRAMANI ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR? ÖMER HALİSDEMİR NASIL ŞEHİT OLDU, HAYAT HİKAYESİ NASIL?

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