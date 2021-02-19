Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü hafta sonu kısıtlamalarını suiistimal edenlere isyan etti

Yani bu hak sana işini göresin diye belli bir amaçla verilmiş. Onu gezmek için kullanıyorsunuz. O zaman bu suiistimal oluyor. Bu denetimlerin daha sıkı yapılması lazım. Daha ötesi aslında denetimden de ötesi yurttaşlarımızın bu konuda bilincinin artması lazım. Bu kısıtlamalar bize eziyet olsun diye getirilmiyor" diye konuştu.