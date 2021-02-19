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Kar kış soğuk dinlemiyorlar! Enerji timlerinin zorlu mücadelesi

soğuklarının etkili olduğu ’ta ’ın enerji timleri 6 köyün elektriksiz kalmaması için paletli araçla bölgeye ulaşarak arızayı giderdiler.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.02.2021
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'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışıyla birlikte kendini hissettiren fırtına da il genelinde birçok elektrik arızasına neden oldu.

Elektrik arızalarına anından müdahale eden 'ın arıza giderim personelinden oluşan enerji timleri, olumsuz hava şartları altında kırsal bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelere paletli kar araçları ile ulaşan timler metrelerce yükseklikteki direklere çıkarak arızalara çözüm üretmeye çalışıyor.

Sivas'ın ilçesine bağlı Karaçayır köyü mevkiindeki kar yağışı ve fırtına sebebiyle elektrik arıza oluştu. Ekipler, yoğun kar ve fırtına sebebiyle nakil hattında oluşan arızaya paletli kar araçlarını kullanarak ulaştı.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi bulduğu bölgede ekipler 12 metre yüksekliğindeki direğe çıkarak arızaya müdahale etti. Soğuk ve fırtınaya rağmen enerji nakil hattındaki sorunu çözümleyen ÇEDAŞ'ın enerji timleri, enerji nakil hattında yaptıkları çalışma ile 6 köyün karanlıkta kalmasını engelledi.

Kar kış soğuk dinlemiyorlar! Enerji timlerinin zorlu mücadelesi KAR KIŞ SOĞUK DİNLEMİYORLAR! ENERJİ TİMLERİNİN ZORLU MÜCADELESİ

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