Kar kış soğuk dinlemiyorlar! Enerji timlerinin zorlu mücadelesi

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi bulduğu bölgede ekipler 12 metre yüksekliğindeki direğe çıkarak arızaya müdahale etti. Soğuk ve fırtınaya rağmen enerji nakil hattındaki sorunu çözümleyen ÇEDAŞ'ın enerji timleri, enerji nakil hattında yaptıkları çalışma ile 6 köyün karanlıkta kalmasını engelledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN