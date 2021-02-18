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Samsun’da polislerin bulduğu yaralı doğan tedaviye alındı

Son dakika haberine göre... ’da devriye gezen polis ekiplerince yoğun kar yağışı altında yaralı ve bitkin halde bulunan doğan koruma altına alındı. Yaralı doğan ardından 'ne teslim edildi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Samsun’da polislerin bulduğu yaralı doğan tedaviye alındı

Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezerken Tekür mevkiinde yaralı halde karlar içinde bir doğan buldu.

Uçamadığı görülen ve kanadında yarası bulunduğu tespit edilen doğan, polis otosuna alınarak emniyete götürüldü. Yaralı doğan ardından Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

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