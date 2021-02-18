18 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te cani koca eşini beş çocuğunun gözü önünde bıçaklayıp elleriyle boğarak öldürdü

Gaziantep'te cani koca eşini beş çocuğunun gözü önünde bıçaklayıp elleriyle boğarak öldürdü

'te, sabah saatlerinde 'nde 3 katlı müstakil binanın giriş katında uyruklu (38), tartıştığı eşi 'i (36) 5 çocuğunun gözü önünde bıçakladıktan sonra boğarak öldürdü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
ABONE OL
Gaziantep'te cani koca eşini beş çocuğunun gözü önünde bıçaklayıp elleriyle boğarak öldürdü

uyruklu ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali Hüseyin, mutfaktan aldığı bıçağı en küçüğü 4 yaşında olan 5 çocuğunun gözü önünde eşinin göğsüne sapladı.

Öfkeli koca daha sonra, elleriyle eşinin boğazını sıktı. Nur Cemil Hüseyin hareketsiz kalınca, Ali Hüseyin kaçtı.

Çocukların çığlıkları üzerine üst kattan inen akrabaları, Nur Cemil Hüseyin'i yerde kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Nur Cemil Hüseyin'in öldüğü belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morguna gönderildi.

Polis ekipleri, Ali Hüseyin'in yakalanması için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA