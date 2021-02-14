Patronuna koronavirüs bulaştırmaya çalışmıştı! O işçi yakalandı

Kentte, geçen yıl eylül ayında oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi'nin iddiaya göre, otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL'yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Ç., parayla birlikte ortadan kayboldu. Olaydan birkaç gün sonra Ünverdi'nin ulaştığı Ramazan Ç., parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini öne sürüp, telefonunu kapattı. Ünverdi, başka bir personelinden, Ramazan Ç.'nin bir koronavirüs hastasından 500 lira karşılığında tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi.

Bu iddiaya şaşıran Ünverdi, "Ben hayatımda böyle bir öldürme tekniği görmedim" dedi. Olayın basına yansımasının ardından Ramazan Ç.'nin daha çok sinirlendiğini öne süren Ünverdi, tehdit mesajları almaya başladığını kaydetti. Bunun üzerine Adana Adliyesi'ne giden Ünverdi, Ramazan Ç. hakkında öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçlarından şikayetçi oldu. Ünverdi'nin şikayetinin ardından Ramazan Ç., 10 Şubat'ta saklandığı evde yakalandı. Sorgusu tamamlanan Ramazan Ç., Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği sırada, korona hastasından alınan tükürüğün yalan olduğunu, İbrahim Ünverdi'nin kendisini 1 milyon lira dolandırdığını ve Ünverdi'nin tefeci olduğunu iddia etti. Sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan Ç., 'dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Ramazan Ç.'ye ev hapsi cezası verildi.