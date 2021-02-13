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Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere seslendi! "Rabbime böyle bir gençlikle yürüme şerefi bahsettiği için hamdediyorum"

Başkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi. Başkan Erdoğan "Her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlikle yürüme şerefi bahsettiği için Rabbime hamdediyorum" ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gençlere yönelik bir paylaşımda bulundu.


"RABBİME HAMDEDİYORUM..."

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Rabbime, ülkemize böyle bir gençlik nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime bana böyle yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum. Her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlikle yürüme şerefi bahsettiği için Rabbime hamdediyorum" ifadelerine yer verdi.

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