Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gençlere yönelik bir paylaşımda bulundu.



"RABBİME HAMDEDİYORUM..."

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Rabbime, ülkemize böyle bir gençlik nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime bana böyle yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum. Her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlikle yürüme şerefi bahsettiği için Rabbime hamdediyorum" ifadelerine yer verdi.

Rabbime, her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlikle birlikte yürüme şerefi bahşettiği için hamdediyorum. pic.twitter.com/6LTYlcuXk1 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 12, 2021