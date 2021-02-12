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Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk ne kadar? İşte son durum
Son dakika haberi... İstanbul'da beklenen kar yağışı başlarken trafik yoğunluğu da yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 70'e çıktı. İşte anlık son durum... Son dakika haberi... İstanbul'da beklenen kar yağışı başlarken trafik yoğunluğu da yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 70'e çıktı. İşte anlık son durum...