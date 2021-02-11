12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da indirim yapmayan dönerci kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Tekirdağ’da indirim yapmayan dönerci kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

ilçesinde bulunan bir dönerciye gelen 36 yaşındaki . isimli gözü dönmüş cani  işletmeci 'dan kendisine indirim yapmasını istedi. Kadının bunu reddetmesi üzerine Recep Ö., yanındaki bıçakla Balcı'ya saldırdı. Talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleri sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyesi’ne sevk edildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
ABONE OL

Dün saat 18.30 sularında ilçesi Bahçelievler Mahallesi Caddesi üzerindeki bir dönerciye giren . (36), iş yeri sahibi 'dan indirim talep etti. İndirim talebi reddedilen Recep Ö., sinirlenerek yanında taşıdığı bıçakla Kader Balcı'ya saldırdı. Saldırganla bir süre boğuşan Kader Balcı, defalarca vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralandı.

Saldırıyı fark eden çevredekiler, iş yerine koşarak Recep Ö.'nün elindeki bıçağı aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri ağır yaralı Kader Balcı'yı ambulansla Devlet Hastanesine sevk etti.

39 yaşındaki Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırgan Recep Ö. adlı saldırganı gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Olayın yaşandığı dönerciden görüntüler

Tekirdağ’da indirim yapmayan dönerci kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi TEKİRDAĞ’DA İNDİRİM YAPMAYAN DÖNERCİ KADINI ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA