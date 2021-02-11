Tekirdağ’da indirim yapmayan dönerci kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Kapaklı ilçesinde bulunan bir dönerciye gelen 36 yaşındaki Recep Ö. isimli gözü dönmüş cani işletmeci Kader Balcı'dan kendisine indirim yapmasını istedi. Kadının bunu reddetmesi üzerine Recep Ö., yanındaki bıçakla Balcı'ya saldırdı. Talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleri sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi.
Dün saat 18.30 sularında Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki bir dönerciye giren Recep Ö. (36), iş yeri sahibi Kader Balcı'dan indirim talep etti. İndirim talebi reddedilen Recep Ö., sinirlenerek yanında taşıdığı bıçakla Kader Balcı'ya saldırdı. Saldırganla bir süre boğuşan Kader Balcı, defalarca vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralandı.
Saldırıyı fark eden çevredekiler, iş yerine koşarak Recep Ö.'nün elindeki bıçağı aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı Kader Balcı'yı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk etti.
39 yaşındaki Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırgan Recep Ö. adlı saldırganı gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.
Olayın yaşandığı dönerciden görüntüler