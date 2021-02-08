Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı yumrukladı

Kavga seslerini duyan yaralı şahsın komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Ambulanstan sedye ile indirilerek acil servise taşınan yaralı şahıs yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen basın kameramana sedye üzerinden tekme ve yumruk attı.