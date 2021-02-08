08 Şubat 2021, Pazartesi
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Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı yumrukladı

Son dakika haberine göre; ’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada demir çubukla kafasına aldığı darbeyle yaralanan şahıs, acile taşındığı sırada yarasını unutup kendisini görüntülemek isteyen kameramanı sedye üzerinden önce teklemedi sonra da yumruk attı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2021
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Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı yumrukladı

Olay, 6808 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veyis C. (36), kız arkadaşı .'nin (35) yaklaşık 1 haftadır arkadaşlık yaptığı .'nin (37) evini basarak şahısla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Veyis C. yanında getirdiği demir çubuk ile Hakan B.'nin kafasına vurarak yaraladı. Olay sonrası yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli şahıs hızla olay yerinden kaçtı.

Kavga seslerini duyan yaralı şahsın komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Acil Servisine getirildi. Ambulanstan sedye ile indirilerek acil servise taşınan yaralı şahıs yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen basın kameramana sedye üzerinden tekme ve yumruk attı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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