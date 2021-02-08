DEPREME DAYANIKLI

Bu arada Mimar Sinan'ın bugün yapı statiği denen mühendislik hesaplarını, o dönemde nasıl yaptığı bilinmemektedir. Günümüzde inşaat mühendisliği hesaplarına göre, Süleymaniye hem statik, hem de deprem gibi dinamik yüklerde oldukça güvenli bulunmaktadır.



Süleymaniye Külliyesi'nin kubbelerindeki kurşun levhalar, bir bir tahrip oluyor.