Mimar Sinan'ın hesabı herkesi şaşırtıyor! Süleymaniye Külliyesi'nin inşaatında uygulanan teknik günümüzde dahi çözülemiyor
Süleymaniye’nin kubbeleri, 470 yıl önce dayanıklılığının uzun sürmesi nedeniyle kurşunla kaplandı. Koca Sinan, binayı 7 yılda 3 bin kişi ile tamamladı. Ancak Mimar Sinan'ın Süleymaniye Külliyesi'nin inşaatında uyguladığı teknik günümüzdeki teknolojiye rağmen çözülemiyor...
İstanbul'da Süleymaniye Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman tarafından, Mimar Sinan'a 1550-1557 arasında yaptırılan, daha çok camisi nedeniyle bilinen ama kütüphanesi, medreseleri, mektepleri, hastanesi, hamamı vs. ile 70 dönüm araziye oturmuş pek çok binadan oluşan bir yapılar topluluğudur.
Evliya Çelebi, caminin temelinin kazılmasının üç sene sürdüğünü, külliyenin tamamında bin kubbe olduğunu ve 3 bin kişinin burada hizmet ettiğini yazar.
Cami inşasında, Türk tarihinin en büyük şantiye ve malzeme temini organizasyonu yapılmıştır. Örneğin 4 granit ana sütunun 1'incisi Kıztaşı'ndan, 2'ncisi İskenderiye'den, 3'cüsü Baalbek'ten getirilmiştir. 4'ncüsü ise eski saraydan alınmıştır.
Süleymaniye Külliyesi'nin kubbelerindeki kurşun levhalar, bir bir tahrip oluyor.
NEDEN KURŞUN?
Bugünlerde kubbelerini örten kurşunların eskimesi veya çalınması nedeniyle gündeme gelen kurşunları da o dönemde ham kurşun ve levha kurşun olarak satın alınmıştır. Ham kurşun eritilerek demir levhalarda kullanılmış, levha kurşunlarla da kubbeler örtülmüştür. O dönemde kurşun, hem işlevselliği hem de dayanıklılığı nedeniyle en uygun kubbe örtüsü olmuştur.
DEPREME DAYANIKLI
Bu arada Mimar Sinan'ın bugün yapı statiği denen mühendislik hesaplarını, o dönemde nasıl yaptığı bilinmemektedir. Günümüzde inşaat mühendisliği hesaplarına göre, Süleymaniye hem statik, hem de deprem gibi dinamik yüklerde oldukça güvenli bulunmaktadır.
Süleymaniye Külliyesi'nin kubbelerindeki kurşun levhalar, bir bir tahrip oluyor.