İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi... Meteoroloji uyarmıştı
İstanbul'da yaşanan fırtına nedeni ile farklı adreslerde çatılar yollara, araçların üzerine uçtu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan uyarı sonrası fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini il genelinde gösterdi. Kentin farklı noktalarında çatılar yollara savruldu. Kağıthane, Esenler, Avcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Sarıyer, Beşiktaş, Bağcılar'da apartmanların çatıları yol ve araçların üzerine düşerken, hasar meydana geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.
AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ ÇATILAR UÇTU
Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrildi, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç kökünden sökülerek elektrik direğinin üzerine devrildi.
Ağacın devrilmesinin ardından ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipler direkte elektrik akımını keserek ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
İKİ ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Fırtına, Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki bir binanın çatı katında bulunan kameriyeyi sökerek uçurdu. Savrulan kameriye yolun karşı tarafındaki bir binanın ön cehpesine çarparken buradaki birçok pencerenin kırılmasına neden oldu.
Esenler'de de Nene Hatun Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı şiddetli rüzgardan uçarak sokağa düştü. Burada da iki otomobil hasar gördü.
SULTANGAZİ'DE BİNANIN ÇATISI UÇTU
Sultangazi'de bulunan Gazi Mahallesi'nde bir binanın çatısı büyük gürültü ile caddeye uçtu. Bu sırada sokakta bulunanlar kaçarak çatının altında kalmaktan kurtuldu. Ancak araçlarda hasar meydana geldi.
Bayrampaşa'da çok sayıda araç hasar gördü. Bayrampaşa Girne caddesinde bir binanın çatısı uçtu ve bir araç hasar gördü. Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1180. sokakta ise çatı uçması sonucu 7 araçta hasar oluştu.
Ayrıca Eyüp Refhan Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arkasındaki binada çatı uçması olayında bir araç zarar gördü. Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Arguvan sokakta ise evlerin çatılarından kopan parçaların yollara savrulmasından dolayı 2 araç küçük çaplı hasar gördü.
TRAFİK CİDDİ ANLAMDA AKSADI
Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü'nde trafikte aksama meydana geldi. Yoğun rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri, köprüyü geçmekte zorlandı. Bazı motosikletliler düşerken, rüzgarın etkisini yitirmesini bekleyen sürücülere polisler eşlik etti.
UÇAN ÇATI EVİN İÇİNE GİRDİ
Bağcılar 348. Sokak üzerinde bulunan iki bitişik binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak, karşı binanın balkonundan içeriye girdi. Bu sırada balkonda bulunan bir kişi, çatıdan kopan parçalar ve dairenin pencere camının parçalanmasıyla yaralandı.
Ağacın devrilmesinin ardından ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipler direkte elektrik akımını keserek ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.