İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi... Meteoroloji uyarmıştı

Bayrampaşa'da çok sayıda araç hasar gördü. Bayrampaşa Girne caddesinde bir binanın çatısı uçtu ve bir araç hasar gördü. Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1180. sokakta ise çatı uçması sonucu 7 araçta hasar oluştu.