09 Şubat 2021, Salı
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6 yaşındaki Esma Sultan çöp aracının altında can verdi

Son dakika haberleri... 'nin ilçesinde 6 yaşındaki Esma Sultan, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2021
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6 yaşındaki Esma Sultan çöp aracının altında can verdi

Olay, saat 17.00 sıralarında İnönü Mahallesi, 139 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan Esma Sultan, Çayırova Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından küçük çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Esma Sultan'ın cansız bedeni otopsi için 'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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