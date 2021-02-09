6 yaşındaki Esma Sultan çöp aracının altında can verdi

Olayın ardından küçük çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Esma Sultan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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