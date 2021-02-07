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Bursa'da 'mezarlıkta ağlayan bebek' ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi

'da gece yarısı polis merkezine gelen 'mezarlıktan ağlayan bebek sesi geliyor' ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. Mezarlığı mercek altına alan ekipler, ağlayan bebek bulgusuna rastlamadı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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Bursa'da 'mezarlıkta ağlayan bebek' ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi

Olay, saat 01.00 sularında merkez ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi.

Bursa'da 'mezarlıkta ağlayan bebek' ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi BURSA'DA 'MEZARLIKTA AĞLAYAN BEBEK' İHBARI POLİS EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, vatandaşın mezarlıkta ağlayan bebek ihbarı üzerine Alacahırka mezarlığına gelen polis, mezarlık içerisinde geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca tüm mezarlığı karış karış ve dikkatli şekilde mercek altına alan polis ekipleri, ağlayan bebek bulgusuna rastlamadı.
Asılsız ihbar sonrası polis ekipleri mezarlıktaki çalışmalarına son vererek, olay yerinden ayrıldı.

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