Bursa'da 'mezarlıkta ağlayan bebek' ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi
Bursa'da gece yarısı polis merkezine gelen 'mezarlıktan ağlayan bebek sesi geliyor' ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. Mezarlığı mercek altına alan ekipler, ağlayan bebek bulgusuna rastlamadı.
YAŞAM İHA
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Olay, saat 01.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşın mezarlıkta ağlayan bebek ihbarı üzerine Alacahırka mezarlığına gelen polis, mezarlık içerisinde geniş kapsamlı araştırma başlattı.