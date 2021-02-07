Baraj suyu çekilince ortaya çıktı: "Vicdan azabı çekiyorum"

Ben burada vatandaş olarak vicdan azabı çekiyorum. Yarın bende onlar gibi olacağım. Vicdan azabından dolayı söylüyorum. Gelip, götürüyorlar. Orası çok eski bir mezarlık" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN